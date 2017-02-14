Southwest meldet soliden Januar

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Januar 2017 stiegen bei Southwest Airlines mit 11,324 Millionen Fluggästen 3,7 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresjanuar.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Januar um 6,2 Prozent auf 12,265 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresjanuar um 4,6 Prozent auf 9,353 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 konnte Southwest Airlines 151,740 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von fünf Prozent.