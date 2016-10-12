Southwest meldet solides Wachstum

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im September 2016 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,303 Millionen Fluggästen 6,6 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresseptember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier erhöhte die Verkehrsleistung im September um 6,0 Prozent auf 11,797 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 7,9 Prozent auf 9,939 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 84,2 Prozent verbessert.

Im dritten Quartal 2016 konnte Southwest Airlines insgesamt 38,853 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 112,960 Millionen Fluggäste, was einem Plus von fünf Prozent entspricht.