SunExpress mit Jubiläum am Flughafen Düsseldorf

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

Anfang Mai 1990 startete der erste Flug von SunExpress ab Düsseldorf in Richtung Antalya. Heute, 35 Jahre später, verbindet die Airline den größten Flughafen Nordrhein-Westfalens mit mehr Zielen in der Türkei als jede andere Fluggesellschaft.

„SunExpress zählt seit vielen Jahren zu unseren stärksten Airline-Partnern“, betont Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf, und erklärt: „Mit ihrem breiten Türkei-Portfolio, einem verlässlichen Betrieb und guter Präsenz in der Region hat sich SunExpress fest im Flugplan unseres Airports etabliert. Wir gratulieren herzlich zum 35-jährigen Jubiläum und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.“

Max Kownatzki, CEO von SunExpress, ergänzt: „Mit dem Flughafen Düsseldorf verbindet uns seit jeher eine starke und verlässliche Partnerschaft für den Reiseverkehr in die Türkei. Als Nummer 1 Fluggesellschaft in die Türkei tragen wir nun bereits seit 35 Jahren dem Bedarf der Region nach Reisen an die türkische Riviera und nach Anatolien Rechnung und freuen uns auf viele weitere Jahre. Ein herzliches Dankeschön an das Team DUS für die exzellente Zusammenarbeit.“

SunExpress – ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines – wurde 1989 gegründet. Bereits kurz nach Aufnahme des Flugbetriebs gehörte Düsseldorf zu den ersten Städten im Streckennetz. Heute ist DUS für die Airline von zentraler Bedeutung im deutschsprachigen Markt und einer der wichtigsten Flughäfen sowohl für den touristischen als auch den ethnischen Verkehr zwischen Deutschland und der Türkei. Im vergangenen Jahr führte SunExpress über 8.600 Flüge von und nach Düsseldorf durch und beförderte dabei mehr als 1,4 Millionen Passagiere. Im aktuellen Sommerflugplan bedient die Airline ab Düsseldorf 20 Ziele in der Türkei – so viele wie keine andere Fluggesellschaft an einem europäischen Flughafen. Dabei deckt das Angebot sowohl klassische Urlaubsregionen an der Küste als auch anatolische Städte mit hoher Nachfrage im VFR-Verkehr (Flüge zu Familien und Verwandten) ab. Mit bis zu sieben Flügen pro Tag von Düsseldorf nach Antalya ist SunExpress auf dieser Strecke klarer Marktführer.

Direktziele von SunExpress ab Düsseldorf im Sommer 2025:

Adana/Cukurova, Ankara, Antalya, Balikesir, Bodrum, Bursa, Dalaman, Diyarbakir, Elazig, Erzurum, Gaziantep, Izmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu/Giresun, Samsun, Trabzon, Zonguldak.

SunExpress