49ers und United Airlines setzen SAF-Pilotprojekt um

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

Ein Novum in der National Football League (NFL): United Airlines und die San Francisco 49ers sind gemeinsam einen wichtigen Schritt zur Lösung der Emissionsproblematik gegangen.

Das American-Football-Team hat ausreichend nachhaltigen Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) gekauft, um die spielbezogenen Flüge mit United Airlines für das Match zwischen San Francisco und Los Angeles am vergangenen Sonntag abzudecken. Anstelle von Erdöl wird SAF aus erneuerbaren Materialien gewonnen und erlaubt es, Treibhausgasemissionen – von der Herstellung bis zum Endverbrauch – um bis zu 85 Prozent zu reduzieren. Es ist zwei- bis viermal teurer als herkömmlicher Kraftstoff für Flugzeuge, stellt aber eine deutlich nachhaltigere Alternative dar.

Es ist das erste Mal, dass eine Mannschaft der NFL in den Erwerb von SAF investiert. Das Team der San Francisco 49ers ist außerdem der Eco-Skies AllianceSM von United beigetreten, einem Programm, bei dem Firmen höhere Kosten für umweltfreundliche Kraftstoffe zusammen tragen. Die Eco-Skies Alliance, der mittlerweile zahlreiche renommierte Unternehmen wie Microsoft, Nike und Visa angehören, wurde im April 2021 ins Leben gerufen und hat bis heute den Kauf von rund 55 Millionen Litern SAF ermöglicht.

Die San Francisco 49ers und United haben damit ihr gemeinsames Engagement zum Schutz und Erhalt der Umwelt weiter vertieft. So ist die Fluggesellschaft ein Gründungsmitglied des von den 49ers initiierten Projekts Faithful to the Planet. Dieses unterstützt Initiativen, welche die Schmutzbelastung der Ozeane reduzieren sowie Bäume schützen und neue anpflanzen.

United selbst war die erste Fluggesellschaft, die sich dazu verpflichtete, bis zum Jahr 2050 den Nettoausstoß von Treibhausgasen auf null zu reduzieren, wobei das Unternehmen auf jegliche Ausgleichsprogramme verzichtet. In den Vereinigten Staaten ist United zudem führend beim Erwerb von SAF: 2023 hat die Fluggesellschaft mehr als jede andere US-Airline SAF gekauft, das an fünf Flughäfen in den USA und in Europa, darunter auch in San Francisco, beigemischt wird.

