SriLankan Airlines ist neues Mitglied bei BARIG

SriLankan Airlines Airbus A330-300 (Foto: SriLankan Airlines)

SriLankan Airlines, der nationale Carrier Sri Lankas, ist neues Mitglied des Board of Airline Representatives in Germany (BARIG), der gemeinsamen Interessensvertretung der in Deutschland tätigen Fluggesellschaften.

Mit einer Flotte von 24 Airbus-Maschinen bedient SriLankan Airlines, ein Mitglied der oneworld-Allianz, 114 Ziele in 62 Ländern. Unter anderem fliegt die Airline dreimal pro Woche nonstop von Frankfurt nach Colombo, der Hauptstadt des südasiatischen Inselstaates.

„Sri Lanka ist ein beliebtes Reiseziel, das allein aus Deutschland jedes Jahr mehr als 100.000 Gäste begrüßt“, so Michael Hoppe, BARIG Chairman und Executive Director, der schon 1992 das erste Mal in dem sehr interessanten Land war. „Wir freuen uns auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit dieser renommierten Fluglinie.“

Sharadha Senevirathne, Country Manager Germany of SriLankan Airlines, ergänzt: „Die Arbeit des BARIG mit Behörden, Politik, Wirtschaft und allen wichtigen Playern des Luftverkehrs in Deutschland, ist sehr wichtig für uns. Daher freuen wir uns, jetzt Teil des Airline-Verbands zu sein, zumal sich BARIG auch mit vielen Themen beschäftigt, die für eine effiziente und zukunftsorientierte Entwicklung der Luftfahrt wichtig sind.“

Seit ihrer Gründung 1979 setzt SriLankan Airlines auf Service, Komfort, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Ihre neue Flugzeugflotte des Typs Airbus A330-300 zeichnet sich durch eine Reihe moderner technischer Neuerungen aus.