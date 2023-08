Spezialaufwände ziehen Pinnacle ins Minus

Pinnacle Airlines Corp. vermeldet für das 2. Quartal einen Nettoverlust von US$ 11,4 Millionen.

Dies ist eine enorme Kehrtwende nach dem im letzten Jahr erzielten Gewinn von US$ 7,6 Mio. Die Airline hatte aussergewöhnliche Aufwände im Zusammenhang mit ihren Auction Rate Securities zu begleichen, welche das Resultat am Ende des 2. Quartals stark beeinflussten. Diese Kosten ausgenommen, beliefe sich der Gewinn auf US$ 5,4 Mio im Vergleich zu US$ 10,3 Mio für dieselbe Periode im Vorjahr. Die Ausgaben stiegen um 17,5% auf US$ 218,7 Mio, das Betriebseinkommen sank von US$ 14,8 Mio auf US$ 2,4 Mio.