Pinnacle dank Colgan rentabel

Pinnacle Airlines Corp. konnte im 3. Quartal einen Gewinn von US$ 7,7 Millionen erwirtschaften.

Dies bedeutet einen Rückgang des Profits um 29,2% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Muttergesellschaft von Pinnacle Airlines und Colgan Air erzielte um 7,8% höhere Einnahmen (US$ 221,8 Mio), gleichzeitig kletterten auch die Ausgaben um 5,8% auf US$ 201,8 Mio. Der Gewinn bei Pinnacle Airlines lag mit US$ 12 Mio 24,5% tiefer als im Vorjahr, während Colgans Betriebsprofit auf US$ 8 Mio stieg, verglichen mit dem letztjährigen Verlust von US$ 900.000 eine gewaltige Verbesserung. Pinnacle flog im 3. Quartal 1,24 Mia RPMs bei steigender Kapazität (+2%) von 1,6 Mia ASMs. Die Auslastung lag um 1,5 Prozentpunkte tiefer auf 77,3%. Der Verlust in den ersten neun Monaten lag bei US$ 1,1 Millionen, das Betriebseinkommen fiel von US$ 31,4 Mio auf US$ 29,3 Mio.