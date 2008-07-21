Delta will doch weiter mit Pinnacle zusammenarbeiten

Delta Air Lines ist einverstanden, die Zusammenarbeit mit ihrem regionalen Partner Pinnacle Airlines weiterzuführen.

Pinnacle kann nun bis 2017 Delta Verbindungsflüge anbieten. Pinnacle CEO Phil Trenary sagte, „die Gespräche mit Delta sind freundschaftlich verlaufen und wir konnten die Probleme lösen. Wir freuen uns darauf, die bald grösste Fluggesellschaft der Welt zuverlässig und kosteneffizient zu bedienen.“ Im Juni wollte DL die Zusammenarbeit mit Pinnacle beenden, da sie die Erwartungen nicht erfüllten. Pinnacle sagte, ihr Flugplan sei von DL aufgesetzt worden und Pinnacle habe „bereits zu Beginn Bedenken darüber geäussert, dass der Flugplan unrealistisch sei.“