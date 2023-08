Special Charges treiben Pinnacle in die roten Zahlen

Pinnacle schliesst das Jahr 2008 mit einem Verlust von US$ 4,9 Millionen ab. Schuld daran sind betriebsfremde Aufwände.

2007 hatte die Airline einen Gewinn von US$ 34,6 Millionen ausweisen können. Auch 2008 wäre gewinnbringend gewesen, hätten nicht Spezialausgaben, wie beispielsweise Zinsaufwände, die Bilanz zusätzlich belastet. Das gesamte Jahreseinkommen der Pinnacle Airlines und der Colgan stieg um 9,8 Prozent auf US$ 864,8 Millionen bei ebenfalls ansteigenden Kosten in der Höhe von US$ 819,2 Millionen. Der Betriebsgewinn sank um 13 Prozent auf US$ 45,6 Millionen. Die Gesellschaft empfing 2008 13 CRJ900s und 15 Q400, gleichzeitig retournierte sie 13 CRJ200. Sie transportierte 10,4 Millionen Passagiere und erzielte 4,84 Milliarden RPMs, 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Kapazität kletterte um 5% auf 6,32 Milliarden ASMs und ergab zusammen mit dem Verkehr eine Auslastung von 76,7 Prozent (-0,3 Prozentpunkte). Pinnacle betreibt 124 CRJ200 und 16 CRJ900, sowie weitere 16 CRJ900 für Delta Air Lines. Colgan fliegt 14 Q400 und 24 Saab für Continental, United und US Airways.