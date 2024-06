Ferienstart am Flughafen Leipzig Halle und Dresden

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Zum Ferienstart heben von heute Donnerstag bis Sonntag insgesamt 169 Passagiermaschinen von den Mitteldeutschen Flughäfen ab. 59 am Flughafen Dresden und 110 am Leipzig/Halle Airport.

Neben deutschen und europäischen Metropolen stehen Sonnenziele am Mittelmeer, im Atlantik sowie am Schwarzen und Roten Meer auf den Abflugtafeln.

Ziele ab Leipzig/Halle

Zum Ferienauftakt sind vom 20. bis 23. Juni ab Leipzig/Halle 84 Flüge zu Sonnenzielen sowie 26 Linienflüge geplant.

Nach Antalya fliegen ab Leipzig/Halle 24 Maschinen, nach Palma de Mallorca 13 sowie acht nach Hurghada. Weitere Ziele sind: Burgas, Varna, Heraklion, Rhodos, Korfu, Kos, Jerez de la Frontera, Fuerteventura, Las Palmas, Teneriffa, Djerba, Enfidha, Monastir, Faro, Funchal und Marsa Alam.

Condor ist die größte Urlaubs-Airline am Standort Leipzig/Halle. Die Ferien-Airline bietet zum Ferienauftakt mit 32 Abflügen die meisten Möglichkeiten, in den Sommerurlaub zu starten. Angeflogen werden Ziele in Spanien, Griechenland und Portugal.

Die Ferienfluggesellschaft Sun Express startete zehn Mal und Freebird acht Mal.

Ergänzend sind zum Ferienstart 29 Linienflüge zu Drehkreuzen geplant, davon 19 nach Frankfurt und ein Flug nach Düsseldorf. Wien wird fünf Mal angeflogen, Istanbul drei Mal. Bukarest wird zwei Mal und London ein Mal angesteuert. Über die Drehkreuze Frankfurt, Wien und Istanbul sind zahlreiche Ziele weltweit bequem erreichbar.

Ziele ab Dresden

Ab Dresden starten zum Ferienbeginn 26 Urlaubsmaschinen sowie 33 Linienflüge.

Mit Ziel Antalya heben zehn Flugzeuge ab, nach Palma de Mallorca sechs. Weitere Flüge bringen Urlauber nach Burgas, Varna, Kos, Heraklion, Rhodos und Hurghada.

Mit insgesamt acht Starts zum Ferienauftakt ist Sundair die führende touristische Airline am Flughafen.

Lufthansa startet ab Dresden am häufigsten. Die Airline verbindet die Region mit den Drehkreuzen Frankfurt und München 15 beziehungsweise 14 Mal. Eurowings fliegt drei Mal nach Düsseldorf. Swiss verbindet zum Ferienauftakt die Landeshauptstadt mit Zürich drei Mal. Über die Drehkreuze Frankfurt, München und Zürich sind Ziele weltweit bequem zu erreichen.

Hinweis für Fluggäste

Zeitgleich zu den Sommerferien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen läuft die UEFA EURO 2024. Leipzig wird am 21. und 24. Juni Austragungsort für zwei weitere Vorrundenspiele des Turniers sein, bevor am 2. Juli noch ein Achtelfinale folgt.

Um auch in dieser Zeit einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden alle Passagiere gebeten, sich rechtzeitig, das heißt mindestens zweieinhalb Stunden vor ihrem Abflug, am Airport einzufinden. Das gilt insbesondere für die Tage nach den Spielen, an denen mehrere tausend Fans wieder abreisen.

Parken an den Flughäfen

Auf Grund der anhaltenden Nachfrage wird Fluggästen am Flughafen Leipzig/Halle dringend empfohlen, ihren Parkplatz vorab online zu buchen.

Neu zur Verfügung steht ab Juli der Parkplatz P7 mit über 550 Stellplätzen.

Mitteldeutsche Flughafen AG