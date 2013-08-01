US Airways meldet soliden Quartalsgewinn

US Airways hat im zweiten Quartal 2013 einen Vorsteuergewinn von 409 Millionen US Dollar erwirtschaftet, dies ist der höchste Quartalsgewinn, den die Airline in ihrer Unternehmensgeschichte jemals erreicht hat.

Im zweiten Quartal erwirtschaftete US Airways einen Umsatz von 3,865 Milliarden US Dollar, gegenüber dem zweiten Quartal 2012 entspricht dies einem Umsatzwachstum von 2,9 Prozent. Die Kostenseite verteuerte sich um ein Prozent auf 3,384 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn verbesserte sich von 404 Millionen US Dollar auf 481 Millionen US Dollar um 18,9 Prozent. Der Nettogewinn verbesserte sich nur leicht von 321 Millionen auf 324 Millionen US Dollar.