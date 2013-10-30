US Airways fliegt soliden Gewinn ein

US Airways konnte im dritten Quartal 2013 einen Vorsteuergewinn von 336 Millionen US Dollar bekannt geben, im gleichen Vorjahresquartal wies die Airline einen Gewinn von 246 Millionen US Dollar aus.

Im dritten Quartal erwirtschaftete US Airways bei einem Umsatz von 3,855 Milliarden US Dollar einen operativen Gewinn von 428 Millionen US Dollar, gegenüber dem dritten Quartal 2012 konnte der Betriebsgewinn um 59,6 Prozent gesteigert werden. Der Umsatz ist um 9,1 Prozent angestiegen, während sich die Kosten um fünf Prozent auf 3,427 Milliarden US Dollar verteuert haben. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete US Airways bei einem Umsatz von 11,100 Milliarden US Dollar einen Betriebsgewinn von 1,012 Milliarden US Dollar.