US Airways meldet bessere Verkehrszahlen

US Airways konnte im Berichtsmonat Mai 2013 kräftig zulegen, die Auslastung erreichte einen neuen Rekordwert.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 5,9 Prozent mehr Passagiere als im Mai 2012. 4,965 Millionen Personen benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,854 Milliarden bezahlte Passagiermeilen, 5,9 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei 85,8 Prozent und damit um 1,7 Prozentpunkt höher als im Mai 2012. Dies ist für US Airways für den Mai eine neue Rekordauslastung. Die Kapazität wurde um 3,9 Prozentpunkte auf 6,825 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert. Bei den regionalen Diensten stiegen bei US Airways 722.271 Passagiere zu, dies entspricht einem leichten Rückgang von 0,5 Prozentpunkten.