US Airways meldet mehr Passagiere

US Airways kann für den Berichtsmonat Januar 2013 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 2,4 Prozent mehr Fluggäste als im Januar 2012. 4,998 Millionen Passagiere benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,041 Milliarden Sitzplatzmeilen, fünf Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei 80,7 Prozent und damit um 2,5 Prozentpunkte höher als im Januar 2012. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,8 Prozentpunkte erhöht und betrug 6,247 Milliarden Sitzplatzmeilen. US Airways, US Airways Shuttle und US Airways Express konnten im Jahr 2012 62,524 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozentpunkten.