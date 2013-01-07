US Airways meldet mehr Passagiere

US Airways und ihre Partnerunternehmungen können für den Berichtsmonat Dezember 2012 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 1,7 Prozent mehr Fluggäste als im Dezember 2011. 5,092 Millionen Passagiere benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,182 Milliarden Sitzplatzmeilen, 1,8 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei 82,7 Prozent und damit um 1,3 Prozentpunkte höher als im Dezember 2011. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,2 Prozentpunkte erhöht und betrug 6,264 Milliarden Sitzplatzmeilen. US Airways, US Airways Shuttle und US Airways Express konnten im Jahr 2012 62,524 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozentpunkten.