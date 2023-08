US Airways fliegt soliden Gewinn ein

US Airways konnte im dritten Quartal 2012 einen Nettogewinn von 245 Millionen US Dollar bekannt geben, im gleichen Vorjahresquartal wies die Airline einen kleineren Nettogewinn von 76 Millionen US Dollar aus.

Im dritten Quartal erwirtschaftete US Airways bei einem Umsatz von 3,533 Milliarden USD einen operativen Gewinn von 268 Millionen USD, gegenüber dem dritten Quartal 2011 kommt dies einer Verbesserung von 48,9 Prozentpunkten gleich. Während sich der Umsatz um 2,8 Prozentpunkte verbesserte stiegen die Kosten um 0,3 Prozentpunkte auf 3,265 Milliarden USD. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete US Aiirways bei einem Umsatz von 10,553 Milliarden USD einen Betriebsgewinn von 731 Millionen USD.