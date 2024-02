Volotea erweitert Angebot ab dem Flughafen Hamburg

Volotea Airbus A319 (Foto: Airbus)

Volotea weitet ihr Streckenangebot ab Hamburg Airport aus. Ab dem 17. September 2024 nimmt die spanische Fluggesellschaft Kurs auf Nantes.

Die französische Hafenstadt wurde längere Zeit nicht nonstop ab Hamburg bedient. Die Flüge finden jeden Dienstag und Samstag statt. Nach der Winterpause fliegt Volotea ab Ende März auch wieder nonstop von Hamburg in die italienische Stadt Florenz sowie ab April nach Bordeaux und Lyon in Frankreich. Hamburg Airport ist der einzige deutsche Flughafen, an dem Volotea jetzt eine neue Strecke bekanntgibt. Es ist die zehnte Deutschland-Strecke der Airline, wobei am Flughafen Hamburg ihr größtes Angebot mit vier Routen besteht.

„Erst vor wenigen Monaten hat Volotea den Betrieb am Hamburg Airport aufgenommen. Umso mehr freue ich mich, dass sich die Fluggesellschaft bei uns am Standort noch breiter aufstellen möchte – das ist ein gutes Zeichen. Volotea hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Direktverbindungen in Europa zu schaffen und die Konnektivität zu erhöhen. Diese Strategie passt hervorragend zu unserem Anspruch, europaweit sehr gut vernetzt zu sein. Mit Nantes können sich die Norddeutschen – ebenso wie mit Bordeaux, Lyon und Florenz – auf ein weiteres Ziel freuen, das ab Hamburg zuvor nicht nonstop erreichbar war“, sagt Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

„Wir freuen uns sehr über den herzlichen Empfang und die Möglichkeit, unsere Präsenz am Hamburg Airport auszubauen. Unsere Aufgabe bei Volotea ist es, die Konnektivität in Europa durch Direktflüge zu verbessern, die Zugänglichkeit zu erhöhen und Verbindungen zu fördern, die vorher nicht möglich waren. Die Aufnahme von Nantes zusammen mit Bordeaux, Lyon und Florenz unterstreicht unsere Bemühungen um dieses Ziel und die Bedeutung von Hamburg Airport als geschätztem Partner in unserem Netzwerk. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit, von der beide Unternehmen und vor allem die Hamburgerinnen und Hamburger profitieren, die auf der Suche nach neuen Abenteuern und Verbindungen über unseren schönen Kontinent sind“, ergänzt Valeria Rebasti, International Market Director bei Volotea.

Volotea fliegt ab September jeden Dienstag und Samstag nach Nantes. In Hamburg findet der Abflug jeweils um 13:30 Uhr statt. Die Flugzeit beträgt zwei Stunden, sodass die Passagiere um 15:30 Uhr am Flughafen Nantes landen.