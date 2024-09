Mit Volotea von Hamburg nach Nantes

Volotea Airbus A319 (Foto: Airbus)

Volotea baut ihr Angebot ab Hamburg weiter aus. Mit dem Erstflug vom 17.09.2024 nimmt die spanische Fluggesellschaft, die europäische Regionalhauptstädte verbindet, Kurs auf Nantes. Ab sofort fliegt Volotea jeden Dienstag und Samstag in die französische Hafenstadt.

Mit Nantes können sich die Norddeutschen – ebenso wie mit Bordeaux, Lyon und Florenz – auf ein weiteres Ziel von Volotea freuen, das ab Hamburg zuvor nicht nonstop erreichbar war. Tickets für alle Volotea-Flüge können entweder direkt bei der Fluggesellschaft oder bei ihrer Vertriebspartnerin Eurowings gebucht werden.

„Mit zwei wöchentlichen Verbindungen und einer kurzen Flugdauer ist Nantes künftig schnell und flexibel ab Hamburg erreichbar – perfekt für einen Kurztrip in die französische Hansestadt. Wir freuen uns, dass wir damit den Norddeutschen eine noch größere Auswahl an Direktverbindungen in Europa anbieten können. Nantes verbindet auf faszinierende Weise seine industrielle Vergangenheit mit einer modernen, umweltbewussten Stadtentwicklung und ist damit ein lebendiges Beispiel für Nachhaltigkeit und Innovation“, sagt Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

Erst im vergangenen Jahr hat Volotea den Betrieb am Hamburg Airport aufgenommen. Seitdem fliegt die Airline nonstop von Hamburg in die italienische Stadt Florenz sowie nach Lyon und Bordeaux (aktuell bis November 2024) in Frankreich – und nun auch nach Nantes.

„Wir freuen uns, die neue Direktverbindung von Hamburg nach Nantes einzuführen und den Hamburgerinnen und Hamburgern somit eine bequeme und erschwingliche Möglichkeit zu bieten, diese pulsierende französische Stadt zu erkunden. Der neue Service spiegelt unsere kontinuierlichen Bemühungen wider, exklusive Verbindungen anzubieten, die unseren Passagieren neue Reisemöglichkeiten eröffnen. Wir danken dem Hamburg Airport für die Unterstützung im vergangenen Jahr und freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit“, ergänzt Valeria Rebasti, International Market Director bei Volotea.

An den Ufern der Loire

Im Süden der Bretagne liegt die Hafenstadt Nantes, direkt an der Loire. Nur 55 Kilometer vom Atlantik entfernt, besticht Nantes durch seine maritime Geschichte und lebendige Kultur. Einst ein bedeutendes Handelszentrum, hat sich die Stadt zu einer dynamischen und kreativen Stadt entwickelt, die Tradition und Moderne harmonisch vereint. Mit einer Zeitreise durch das Schloss der Herzöge der Bretagne oder bei einem Gang durch die Passage Pommeraye, eine der schönsten Passagen Europas, ist das Flair dieser Stadt zu erleben. Mit dem Direktflug von Volotea kann die charmante Hansestadt zweimal die Woche erreicht werden.

Mit Volotea nach Frankreich und Italien

In Hamburg findet der Abflug nach Nantes jeweils dienstags und samstags statt und die Flugzeit beträgt zwei Stunden. Auch die weiteren Reiseziele von Volotea werden ab Hamburg aktuell jeweils zweimal die Woche angeflogen.

