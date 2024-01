Norwegian Air Shuttle fliegt von Berlin nach Tromsø

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Auf in die Hauptstadt der Nordlichter: Die Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle fliegt ab sofort vom BER nach Tromsø.

Die neue Direktverbindung steht zweimal wöchentlich im Flugplan der norwegischen Airline. Geflogen wird jeden Donnerstag und Sonntag vom Terminal 2. Die Flugzeit beträgt drei Stunden. Donnerstags wird um 14.30 Uhr am BER gestartet mit Landung um 17.30 Uhr in Norwegen. Am Sonntag heben die Flieger um 17.25 Uhr am BER ab und landen um 20.25 Uhr im hohen Norden. In der Gegenrichtung starten die Flugzeuge jeweils donnerstags um 9.35 Uhr mit Landung am BER um 12.40 Uhr sowie sonntags um 13.25 Uhr mit Ankunft um 16.30 Uhr. Auf der Strecke ist eine Boeing 737-800 im Einsatz.

Tromsø liegt inmitten der Arktis, 350 Kilometer nördlich des Polarkreises und ist die größte Stadt in Nordnorwegen. Als Tor zum Polarmeer ist die von malerischen Fjorden und schneebedeckten Gipfeln umgebene Stadt ein idealer Ausgangspunkt, per Schiff die Arktis zu entdecken. In der winterlichen Polarlichtsaison lassen sich wunderbar die am Himmel tanzenden Nordlichter beobachten und auf dem Rentier-Schlitten tief verschneite Wälder entdecken. Zu den Highlights in Tromsø selbst zählen die Eismeerkathedrale und das Polarmuseum.

Norwegian Air Shuttle ist die größte norwegische Fluggesellschaft und eine der führenden Low-Cost-Airlines in Europa. Seit 2002 sind mehr als 300 Millionen Passagiere mit Norwegian geflogen. Vom Flughafen BER fliegt die Airline außerdem nach Bergen, Kopenhagen, Oslo und Stockholm sowie im Sommerflugplan nach Trondheim. Alle Norwegian-Flüge werden am Terminal 2 abgewickelt.