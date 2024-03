Norwegian Air Shuttle schreibt soliden Gewinn

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Norwegian Air Shuttle konnte im Berichtsjahr 2023 einen Vorsteuergewinn von 1.804 Millionen Kronen (155,7 Millionen Euro) erwirtschaften.

Die Tiefpreisfluggesellschaft aus Norwegen konnte den Umsatz um fünfunddreissig Prozent auf 25,539 Milliarden Kronen (2,205 Milliarden Euro) steigern. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT hat sich verglichen mit dem Jahr 2022 um 48 Prozent auf 2.232 Milliarden Kronen (192,6 Millionen Euro) verbessert. Die EBIT-Marge gibt Norwegian mit 8,7 Prozent an. Norwegian Air Shuttle profitiert nach der Coronakrise im vergangenen Geschäftsjahr von einem starken Nachfrageanstieg nach Flugreisen, die Leute verspüren nach der schweren Gesundheitskrise wieder eine grosse Reiselust.

Im Berichtsjahr 2023 konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 20,624 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Jahr 2022 entspricht dies einem Plus von sechzehn Prozent. Vor der Corona Krise im Jahr 2019 konnte Norwegian Air Shuttle noch 36,796 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Das Sitzplatzangebot betrug im vergangenen Geschäftsjahr 32,322 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht einem Plus von achtzehn Prozent. Die Nachfrage erreichte 27,383 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einem Anstieg von zwanzig Prozent entspricht. Die Auslastung lag im Berichtsjahr 2023 bei soliden 84,7 Prozent, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung von 1,6 Prozentpunkten.