Mit Royal Jordanian von Berlin nach Amman

Royal Jordanian Airlines Airbus A320 (Foto: Aero Icarus ZRH)

Royal Jordanian Airlines verbindet die Hauptstadtregion ab sofort wieder mit Amman, der lebendigen Hauptstadt Jordaniens.

Die Verbindung in das wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum des Haschemitischen Königreiches Jordanien wird ab BER zweimal wöchentlich, jeweils mittwochs und samstags, angeboten.

Am BER starten die Flugzeuge jeweils um 16.20 Uhr und erreichen Amman um 21.40 Uhr Ortszeit. Abflug in Gegenrichtung ist 11.30 Uhr Ortszeit mit Ankunft am BER um 15.10 Uhr. Die Flugzeit beträgt gut 4,5 Stunden. Auf der Strecke kommt ein Flugzeug vom Typ Airbus A319 zum Einsatz.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Wir freuen uns, dass Royal Jordanian Airlines zurück am BER ist. Die Airline ist ein wichtiger Partner, der die Hauptstadtregion mit einem attraktiven Reiseziel im Nahen Osten verbindet. Jordanien liegt ab sofort nur wenige Flugstunden entfernt. Die Verbindung stärkt die Konnektivität und den Flughafenstandort BER.“

Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer, Royal Jordanian Airlines “Unsere neue Verbindung von Berlin nach Amman wird es Touristen aus der Region leichter denn je machen, die unglaublichen Wunder Jordaniens zu entdecken. Die Förderung und Stärkung des Tourismus nach Jordanien ist ein zentraler Schwerpunkt unserer neuen Unternehmensstrategie. Darüber hinaus bietet Royal Jordanian ideale Umsteigemöglichkeiten über unser Drehkreuz in Amman zu über 40 Destinationen im Mittleren Osten und Asien. Berlin ist neben Frankfurt und Düsseldorf bereits die dritte Destination in Deutschland und steht im Einklang mit unseren ehrgeizigen Wachstumszielen für den deutschen Markt.“

Royal Jordanian Airlines