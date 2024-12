Mit Air Astana von Frankfurt nach Almaty

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana baut ab Sommer 2025 das Flugangebot von Deutschland nach Kasachstan aus und nimmt neu die Verbindung Frankfurt-Almaty auf.

Ab 1. Juni 2025 bedient die kasachische Fluggesellschaft diese Strecke nonstop jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Zum Einsatz kommt ein Airbus A321 LR mit Sitzplätzen in Business Class und Economy Class.

Air Astana wird ganzjährig Frankfurt mit der Wirtschaftsmetropole Almaty verbinden. Flug KC 222 startet in der Mainmetropole morgens um 8:30 Uhr und erreicht sein Ziel nach 7:25 Stunden um 18:55 Uhr Ortszeit. Ab Almaty geht es ebenfalls jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag zurück nach Frankfurt. Abflugzeit ist um 1:30 Uhr, die Landung in Frankfurt erfolgt um 6:55 Uhr.

Die neue Verbindung zwischen Frankfurt und Almaty ergänzt das bestehenden Air-Astana-Angebot ab Deutschland. So wird die Airline auch im Sommer 2025 weiter täglich nonstop von Frankfurt in die kasachische Hauptstadt Astana fliegen sowie jeden Mittwoch nach Uralsk (Oral) im Westen des Landes.

„Wir freuen uns sehr, dass wir der wachsenden Nachfrage für schnelle und bequeme Verbindungen nach Kasachstan und Zentralasien nachkommen und mit der neuen Strecke Frankfurt-Almaty drei zusätzliche Flüge pro Woche anbieten können“, so Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU, UK and Americas bei Air Astana. „Almaty ist ein bedeutender Handels- und Wirtschaftsstandort sowie zugleich eine faszinierende Großstadt zu Füßen des ‚Himmelsgebirges‘ Tian Shan. Daher wollen wir mit den Flügen auch zusätzliche Impulse für den Tourismus setzen.“

Ab Almaty offeriert Air Astana zahlreiche bequeme Weiterflüge innerhalb Kasachstans sowie nach Zentralasien, etwa in die usbekische Hauptstadt Taschkent und nach Bischkek, Kirgisistan. Reisende nutzen dabei das neue internationale Terminal des Flughafens Almaty. Dort befindet sich auch die im November 2024 eröffnete Air Astana Business-Lounge The Shanyraq für Business-Class-Passagiere der Airline sowie Mitglieder des Vielfliegerprogramms Nomad Club mit entsprechendem Status.

Die neuen Flüge zwischen Frankfurt und Almaty stehen ab sofort über alle Buchungskanäle zur Verfügung. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 57 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).