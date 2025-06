Mit Air Astana von Frankfurt nach Almaty

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Nonstop von Frankfurt nach Almaty: Air Astana startet neue Verbindung in die größte Stadt Kasachstans.

Ab sofort offeriert Air Astana ab dem Flughafen Frankfurt gleich drei Nonstopverbindungen nach Kasachstan. Am 1. Juni wurde die neueste Strecke von der Mainmetropole nach Almaty im Süden des Landes aufgenommen. Diese wird immer dienstags, donnerstags und sonntags mit einem modernen Airbus A321 LR mit Sitzplätzen in Business Class und Economy Class bedient. Insgesamt fliegt Air Astana nun elf Mal pro Woche ab Frankfurt in das neuntgrößte Land der Welt – zusätzlich zum neuen Almaty-Flug besteht bereits eine tägliche Verbindung in die kasachische Hauptstadt Astana und es geht einmal wöchentlich nach Uralsk (Oral).

„Mit der neu aufgenommenen Verbindung von Frankfurt in die kasachische Wirtschaftsmetropole Almaty geben wir unseren Passagieren aus Deutschland und ganz Mitteleuropa, noch mehr Möglichkeiten nach Kasachstan zu reisen. Durch unser umfangreiches Streckennetz offerieren wir zudem zahlreiche Umsteigemöglichkeiten über unser Drehkreuz Almaty zu weiteren Zielen in Zentralasien“, so Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU and Americas bei Air Astana.

„Wir freuen uns sehr, dass Air Astana ab Juni ihr bestehendes Angebot vom Flughafen Frankfurt aus um drei wöchentliche Verbindungen erweitert. Neben den kasachischen Städten Astana und Uralsk, können Passagiere nun auch Almaty direkt von Frankfurt aus erreichen. Wir wünschen Air Astana auch künftig ‚Many Happy Landings at Frankfurt Airport‘“, sagt Alexandra Ulm, Head of Traffic Development & Customer Management Airlines, Fraport AG.

Codeshare mit Lufthansa

Die neuen Air-Astana-Flüge von Frankfurt nach Almaty werden im Codeshare mit dem langjährigen Partner Lufthansa angeboten. KC222 / LH9610 startet in der Mainmetropole morgens um 8:30 Uhr und erreicht sein Ziel nach 7:25 Stunden um 18:55 Uhr Ortszeit. Ab Almaty geht es mit KC221 / LH9611 zurück um 1:30 Uhr, die Landung in Frankfurt erfolgt um 6:55 Uhr.

Almaty: Ganzjahresziel für Geschäfts- und Urlaubsreisende

Als größte Stadt des Landes mit mehr als zwei Millionen Einwohnern ist Almaty bedeutendes Wirtschaftszentrum in Kasachstan. Aber auch kulturell hat die Metropole einiges zu bieten – zahlreiche Museen und Theater, die beeindruckende Christi-Himmelfahrt-Kathedrale sowie der Grüne Basar, auf dem schon seit 1868 reges Markttreiben herrscht. Die geschichtlichen Wurzeln Almatys reichen zurück bis ins zehnte vorchristliche Jahrhundert. Mit der Lage an den Ausläufern des Transili-Alatau Hochgebirges gibt es im Sommer viele Möglichkeiten zu Wandern und im Winter erwartet Besucher das Shymbulak-Skigebiet, mit rund 20 Kilometern befahrbarer Pisten das größte Zentralasiens.

Die neuen Flüge zwischen Frankfurt und Almaty stehen ab sofort über alle Buchungskanäle zur Verfügung. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 60 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).