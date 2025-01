Air Astana baut China Angebot aus

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana baut das Streckennetz in China aus und nimmt ab dem 30. März 2025 einen neuen Direktflug von Almaty nach Guangzhou auf.

Die Flüge in Richtung China werden dreimal pro Woche mit einem Airbus A321 LR durchgeführt, jeweils dienstags, donnerstags und sonntags. Der Abflug erfolgt um 20:50 Uhr in Almaty mit Ankunft in Guangzhou um 5:45 Uhr Ortszeit am Folgetag. Der Rückflug startet um 6:50 Uhr in Guangzhou und erreicht die kasachische Metropole um 10:20 Uhr.

„China ist seit der ersten Verbindung zwischen Astana und Peking vor mehr als 20 Jahren für Air Astana ein strategisch wichtiger Markt, sowohl im Geschäftsreisebereich als auch bei Urlaubern“, sagt Peter Foster, CEO von Air Astana. „Die Einführung des neuen Nonstopflugs nach Guangzhou stellt einen maßgeblichen Schritt in der Erweiterung des China-Streckennetzes von Air Astana dar.“

Guangzhou liegt 120 Kilometer nordwestlich von Hongkong und gilt als größtes Industriezentrum Chinas. Zudem ist die Metropole ein globaler Marktführer in der Textilindustrie und ein bedeutendes wirtschaftliches sowie kulturelles Zentrum mit einer mehr als 2.000 Jahre alten Geschichte.

Neben der neuen Verbindung fliegt Air Astana derzeit siebenmal pro Woche von Almaty und Astana nach Peking sowie viermal pro Woche von Almaty nach Urumqi. Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können aktuell bis zum 31. Dezember 2025 ohne Visum für einen Aufenthalt von bis zu 30 Tagen nach China einreisen.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 57 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).