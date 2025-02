Air Astana setzt Expansion der Airbus-Flotte fort

Air Astana Airbus A320 (Foto: Air Astana, Georgy Bovtic)

Air Astana hat soeben einen neuen Airbus A320neo aus der Produktionsstätte des Herstellers in Toulouse in Frankreich am Drehkreuz in Almaty in Empfang genommen.

Der Airbus A320neo bietet Platz für 16 Passagiere in der Business Class und 132 Plätze in der Economy Class. Mit der Lieferung des A320neo hat die Air Astana Group nun bereits die zehnte Maschine dieses modernen Typs in ihre Flotte aufgenommen. Das Unternehmen verfügt derzeit über 58 Flugzeuge, überwiegend aus der Airbus-Familie.

Trotz der globalen Herausforderungen in der Luftfahrtbranche und der Beeinträchtigungen in den internationalen Lieferketten setzt Air Astana die Flottenerweiterung erfolgreich mit neuen Flugzeugen von führenden Herstellern fort. Diese kontinuierliche Expansion unterstreicht das Engagement der Airline, ihre Entwicklungsstrategie voranzutreiben, die sich auf den Ausbau des Streckennetzes, die Verbesserung der Betriebseffizienz sowie nachhaltiges Wachstum konzentriert.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 58 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).