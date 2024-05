Croatia Airlines fliegt vom BER nach Zagreb

Croatia Airlines Airbus A319 (Foto: Croatia Airlines)

Croatia Airlines fliegt ab sofort neu nach Zagreb, in die Hauptstadt Kroatiens. Die Verbindung wird dreimal pro Woche ab dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER) angeboten.

Dienstags und freitags starten die Flugzeuge der nationalen Fluggesellschaft Kroatiens um 20.20 Uhr am BER mit Ankunft in Zagreb um 21.45 Uhr, sonntags wird die Verbindung um 10.50 Uhr ab BER angeboten mit Landung vor Ort um 12.15 Uhr. Die Flugzeit beträgt knapp 1,5 Stunden. Neben der neuen Hauptstadt-zu-Hauptstadt-Verbindung bietet die Star Alliance-Mitgliedsgesellschaft Croatia Airlines zusätzlich jeden Samstag einen Flug ab BER nach Split an, ebenfalls ein beliebtes Reiseziel in Kroatien.

Zagreb ist eine faszinierende, vielfältige Destination, die reiche kulturelle Geschichte mit modernem Flair verbindet. Die Stadt ist zugleich das wichtigste wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum des Landes und damit für Geschäftsreisende und Touristen gleichermaßen interessant. Besuchern bietet die Stadt ein breites touristisches Angebot, darunter die malerische Altstadt Gornji Grad, zahlreiche Museen, Galerien und Theater, Parks und eine lebendige Gastronomieszene.