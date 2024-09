Mit flynas von Berlin nach Dschidda

flynas Airbus A320neo (Foto: flynas)

Die saudische Low-Cost-Fluggesellschaft flynas verbindet den Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ab sofort mit Dschidda.

Damit ist das Königreich Saudi-Arabien erstmals direkt von der Hauptstadtregion aus erreichbar. Die neue Route wird dreimal wöchentlich – montags, mittwochs und sonntags – angeboten und verbindet die Hauptstadt mit der lebhaften Küstenstadt am Roten Meer.

Flugzeiten Die Flugzeuge in Richtung Dschidda starten jeweils um 09:35 Uhr am BER und landen um 16:45 Uhr in Saudi-Arabien. Abflugzeit in die Gegenrichtung ist um 03:55 Uhr mit Ankunft am BER um 08:45 Uhr. Die Flugzeit beträgt gut sechs Stunden. Auf der Strecke kommt ein Flugzeug vom Typ Airbus A320neo zum Einsatz.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Wir freuen uns, flynas am BER zu begrüßen. Die neue Langstrecke nach Dschidda stärkt die Konnektivität des BER. Dschidda ist ein bedeutendes Handelszentrum am Roten Meer und ein attraktives Touristenziel. Durch die neue Nonstop-Verbindung können Reisende aus der Hauptstadtregion spannende Ziele in Saudi-Arabien schneller und einfacher entdecken. Gleichzeitig ist die Hauptstadtregion ein wichtiges Ziel für Reisende aus Saudi-Arabien.“

flynas flynas, die zweitgrößte Fluggesellschaft Saudi-Arabiens und führende Low-Cost-Airline im Nahen Osten, betreibt eine Flotte von 61 Flugzeugen und fliegt über 70 nationale und internationale Ziele an. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat die Airline mehr als 78 Millionen Passagiere befördert. 2024 wurde flynas zum siebten Mal in Folge von Skytrax als beste Low-Cost-Airline im Nahen Osten ausgezeichnet sowie zum zweiten Mal in Folge als viertbeste Low-Cost-Airline weltweit geehrt. Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ist nun das erste deutsche Ziel im Streckennetz von flynas. Tickets sind auf flynas.com sowie in Reisebüros erhältlich.

FBB