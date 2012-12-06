US Airways mit besserer Nachfrage

Die US Airways Group konnte für den Berichtsmonat November 2012 einen soliden Anstieg bei der Nachfrage vermelden.

Die US amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 2,9 Prozent mehr Passagiere als im November 2011. 4,487 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 4,845 Milliarden Sitzplatzmeilen, 4,0 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 85,1 Prozent und damit um 1,3 Prozentpunkte höher als im November 2011. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 2,5 Prozentpunkte angehoben und betrug 5,694 Milliarden Sitzplatzmeilen. In den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit US Airways 44,005 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 2,7 Prozentpunkten.