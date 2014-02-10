US Airways meldet mehr Passagiere

US Airways und ihre Partnerunternehmungen konnten für den Berichtsmonat Dezember 2013 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im Monat Dezember 6,8 Prozent mehr Fluggäste als im Dezember 2012. 7,157 Millionen Passagiere benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 6,285 Milliarden Sitzplatzmeilen, sieben Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei 84,7 Prozent und damit um 2,7 Prozentpunkte höher als im Dezember 2012. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 3,6 Prozent erhöht und betrug 7,418 Milliarden Sitzplatzmeilen. US Airways, US Airways Shuttle und US Airways Express konnten im Jahr 2013 85,004 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von drei Prozent. Die beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways transportierten im Geschäftsjahr 2013 zusammen 193,739 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent.