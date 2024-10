Herbstferienstart in Leipzig Halle und Dresden

Mitteldeutsche Flughäfen Dresden und Leipzig (Foto: Mitteldeutschen Flughafen AG)

Die beiden Flughäfen Leipzig Halle und Dresden freuen sich in der diesjährigen Herbstferienzeit über das abwechslungsreise Angebot an Flugreisen zu beliebten Ferienzielen.

Zum Ferienstart in Sachsen heben am Freitag, den 04.10.2024, bis Sonntag insgesamt 158 Flugzeuge zu Urlaubszentren, Städtezielen und internationalen Drehkreuzen von den Mitteldeutschen Flughäfen ab – 46 am Flughafen Dresden und 112 am Leipzig/Halle Airport. Neben deutschen und europäischen Metropolen stehen Sonnenziele am Mittelmeer, im Atlantik so wie am Schwarzen und Roten Meer auf dem Flugplan.

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Ziele ab Leipzig/Halle

Zum Ferienauftakt sind vom 4. bis 6. Oktober ab Leipzig/Halle 87 Flüge zu Sonnenzielen sowie 25 Linienflüge geplant.

Nach Antalya fliegen 31 Maschinen, nach Palma de Mallorca 13 und 11 nach Hurghada. Weitere Ziele sind Varna, Heraklion, Rhodos, Korfu, Kos, Jerez de la Frontera, Fuerteventura, Las Palmas, Teneriffa, Djerba, Monastir, Faro, Marsa Alam und Hurghada.

Ergänzend zum Ferienstart sind 29 Linienflüge zu Drehkreuzen und Städtezielen geplant, davon 14 nach Frankfurt. Wien und London werden jeweils drei Mal angeflogen, Istanbul zwei Mal sowie Bukarest und Tirana ein Mal. Über die Drehkreuze Frankfurt, Wien und Istanbul ist eine Vielzahl von Zielen weltweit erreichbar.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Ziele ab Dresden

Ab Dresden stehen zum Ferienbeginn 20 Flüge zu Urlaubsregionen sowie 26 zu Drehkreuzen und Städtezielen auf den Abflugtafeln.

Mit Ziel Antalya heben neun Flugzeuge ab, nach Palma de Mallorca fünf. Weitere Flüge bringen Urlauber nach Kos, Heraklion, Rhodos, Hurghada, Djerba und Rijeka.

Lufthansa verbindet die sächsische Landeshauptstadt mit den Drehkreuzen Frankfurt und München zwölf beziehungsweise zehn Mal. Eurowings fliegt zwei Mal nach Düsseldorf. Swiss steuert zum Ferienauftakt Zürich zwei Mal an. Über die Drehkreuze Frankfurt, München und Zürich sind Ziele weltweit zu erreichen.

Mitteldeutsche Flughafen AG