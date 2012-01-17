Cathay Pacific meldet Passagierzuwachs

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Dezember 2011 2,460 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Plus von 7,9 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 8,7 Prozentpunkte auf 11,321 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,9 Prozentpunkte auf 9,007 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,5 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent zurück. Die transportierte Fracht ist um 8,6 Prozentpunkte auf 142.122 Tonnen zurück gegangen, die Frachtauslastung lag bei 67,8 Prozent, was einer Verschlechterung von 8,5 Prozentpunkten gleich kommt. Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im 2011 27,581 Millionen Fluggäste, das waren 2,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.