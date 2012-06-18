Mit Cathay Pacific flogen mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Mai 2012 2,358 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einer Zunahme von 6,8 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 4,2 Prozentpunkte auf 10,933 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage hat sich um 4,5 Prozentpunkte auf 8,580 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge konnte um 0,2 Prozentpunkte auf durchschnittlich 78,5 Prozent gesteigert werden. Die transportierte Fracht ist mit 10,6 Prozentpunkten auf 123.403 Tonnen erneut stark zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 62,3 Prozent, was einer Verschlechterung von 5,9 Prozentpunkten entspricht.