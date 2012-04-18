Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat März 2012 2,389 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Zunahme von 10,6 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 8,2 Prozentpunkte auf 11,190 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um 11,7 Prozentpunkte auf 8,888 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 2,5 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 10,7 Prozentpunkte auf 144.140 Tonnen eingebrochen, die Frachtauslastung lag bei 68,3 Prozent, was einer Verschlechterung von 2,7 Prozentpunkten gleichkommt.