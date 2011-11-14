Cathay Pacific meldet Passagierzuwachs
14.11.2011 BGRO
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Oktober 2011 2,381 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von 3,8 Prozent.
Das Angebot wurde um 10,3 Prozent auf 11,011 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,2 Prozentpunkte auf 8,824 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging gegenüber dem Vorjahresoktober um 3,1 Prozent auf 80,1 Prozent zurück. Die transportierte Fracht ist um 17,5 Prozent auf 135.998 Tonnen zurück gegangen, die Frachtauslastung lag bei 66,2 Prozent, was einer Verschlechterung von 8,9 Prozent gleich kommt.