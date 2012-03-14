Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Februar 2012 2,118 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von vier Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 8,8 Prozentpunkte auf 10,362 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,9 Prozentpunkte auf 7,723 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 2,8 Prozentpunkte auf 74,5 Prozent verschlechtert. Die transportierte Fracht ist um zwei Prozentpunkte auf 116.880 Tonnen gestiegen, die Frachtauslastung lag bei 65,8 Prozent, was einer Verschlechterung von 1,8 Prozentpunkten entspricht.