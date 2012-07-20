Mit Cathay Pacific flogen mehr Passagiere
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juni 2012 2,414 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einer Zunahme von 6,4 Prozentpunkten.
Das Angebot wurde um 3,5 Prozentpunkte auf 10,575 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage hat sich um 5,3 Prozentpunkte auf 8,772 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge konnte um 1,4 Prozentpunkte auf durchschnittlich 82,9 Prozent gesteigert werden. Die transportierte Fracht ist mit 5,4 Prozentpunkten auf 127.698 Tonnen erneut stark zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 65,7 Prozent, was einer Verschlechterung von 1,3 Prozentpunkten entspricht. Von Januar bis Juni flogen mit Cathay Pacific 14,312 Millionen Passagiere, 8,6 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2011.