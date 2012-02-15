Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Januar 2011 2,511 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Zunahme von 11,9 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 8,7 Prozentpunkte auf 11,431 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um 9,5 Prozentpunkte auf 9,366 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 0,6 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 6,9 Prozentpunkte auf 116.250 Tonnen gestiegen, die Frachtauslastung lag bei 59,9 Prozent, was einer Verschlechterung von 7,9 Prozentpunkten gleich kommt.