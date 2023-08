El Al mit Verlust im 2. Quartal

Auch die israelische Airline El Al kann nach dem 2. Quartal nur ein negatives Resultat präsentieren, der Verlust beläuft sich auf US$ 11,2 Millionen.

Noch im Vorjahr hatte die Airline einen Gewinn von US$ 16,6 Mio erzielt. Der Umsatz stieg um 23% auf US$ 557 Mio. Die Auslastung fiel von 86,5% auf 81,1% während die Treibstoffkosten in der Zeit von April bis Juni auf US$ 214,4 Mio anstiegen und mittlerweile 40% der Gesamtkosten ausmachen. Der Betriebsaufwand stieg um 37%. Neben den Ölpreisen trieb auch der tiefe Dollarkurs die Kosten um US$ 20 Mio in die Höhe. El Al hat nun die Israelische Regierung dazu aufgerufen, ihren Entschluss, 80% der Sicherheitskosten der Airline zu übernehmen, unverzüglich umzusetzen.