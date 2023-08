Colgan Airs Monats- und Halbjahreszahlen

Pinnacle Airlines Corporation hat die Resultate ihrer Tochtergesellschaft Colgan Air für den Monat Juni und die ersten sechs Monate des Jahres bekannt gegeben.

Der Passagierverkehr stieg im Juni um 5,7 Prozent auf 58,7 Millionen RPMs, während die Kapazität um sechs Prozent auf 93,4 Millionen gesenkt wurde. Die Auslastung stieg gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 6,9 Prozentpunkte auf 62,8 Prozent. Die Anzahl transportierter Personen kletterte um 3,9 Prozent auf 249.619. In der ersten Jahreshälfte erreichten die RPMs 298.415.000 und damit eine starke Verbesserung von 25,6 Prozent gegenüber der ersten Hälfte 2008. Auch die Kapazität stieg um 18,6 Prozent auf 532.554.000 ASMs. Die Auslastung betrug im Schnitt 56,0 Prozent, 3,1 Prozentpunkte mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Insgesamt beförderte Colgan Air in dieser Zeit 16,8 Prozent mehr Passagiere, nämlich 1.286.549.