SunExpress verringert CO2-Fußabdrucks mit VCT Finlets

SunExpress und Vortex Control Technologies (VCT) haben bekannt gegeben, dass SunExpress der erste europäische Kunde für die bewährte Finlet-Technologie von VCT wird.

Mit der Technologie erwartet die Airline den CO2-Fußabdruck für ihre Boeing 737-800 der nächsten Generation weiter zu reduzieren. Die VCT Finlets sind ein patentiertes System aus kleinen „Finnen", die strategisch am hinteren Rumpf des Flugzeugs angebracht sind. Sie verändern den Luftstrom und verringern den Widerstand. Dies wiederum senkt den Treibstoffverbrauch und die CO2-Emissionen und verbessert gleichzeitig die Reichweite, Leistung beim Steigflug und Langlebigkeit eines Flugzeugs.

Im Rahmen der ersten Phase des Programms wurden die VCT Finlets zunächst an fünf 737-800 Flugzeugen von SunExpress installiert. Sie sind seit Mai im Einsatz. In der zweiten Phase sollen nun bis zu 25 Flugzeuge des Typs 737-800 mit VCT Finlets ausgestattet werden, was zu jährlichen Einsparungen von einer halben Million Gallonen Treibstoff und einer Reduzierung der CO2-Emissionen um fast sechs Millionen Kilogramm führen soll.

„Unser Engagement für betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit erstreckt sich auf alle Unternehmensbereiche. Die Finlet-Technologie ermöglicht es uns, den Treibstoffverbrauch unserer Flugzeuge zu senken und gleichzeitig ihre Performance zu steigern, mit einer höheren Reichweite, einer verbesserten Leistung und einer längeren Betriebsdauer. Unsere Partnerschaft mit VCT unterstreicht unseren Einsatz für betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeitsinitiativen, die dazu beitragen, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern“, sagte Cemil Sayar, Chief Operations Officer von SunExpress.

„Die Zertifizierung von Finlets für die 737-700, 800 und 900 markiert den Höhepunkt von mehr als zehn Jahren Entwicklungsarbeit, inklusive Tests im Windkanal, computergestützter Strömungsberechnung und umfassenden Flugtests der US-Luftwaffe und FAA an den Flugzeugen C-130, C-17 und 737NG", erklärte Gil Morgan, Chief Executive Officer von VCT. „SunExpress ist unser erster europäischer Partner für dieses Projekt, und wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei der Erreichung seiner Betriebs- und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.“

