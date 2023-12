SunExpress wird ausgezeichnet

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

SunExpress wurde bei den CAPA Aviation Awards for Excellence 2023 als Regional Airline of the Year ausgezeichnet.

Die Auszeichnung geht an die Fluggesellschaft, die mit der besten Strategie überzeugt, sich als Marktführer etabliert und Innovation in der regionalen Luftfahrtbranche bewiesen hat. Das CAPA Centre for Aviation würdigte das eindrucksvolle und rasche Wachstum von SunExpress, den schnellen Ausbau des Streckennetzes und das konstant hohe Niveau von Service und Kundenzufriedenheit.

Max Kownatzki, CEO von SunExpress, zeigte sich bei der Preisverleihung erfreut und betonte: „Diese Auszeichnung bestätigt, dass SunExpress auf dem richtigen Weg ist und bereits viel erreicht hat. Wir sind stolz auf unsere Leistungen und unser gesamtes Team und sehen die Auszeichnung als Ansporn, diesen Weg weiterzugehen. Wir haben nicht nur Höhen und Tiefen agil, flexibel und ausdauernd gemeistert, sondern sind auch trotz einiger der größten Krisen in der Geschichte der Luftfahrt stark gewachsen.“

Nach der Pandemie gelang es SunExpress, den Verkehr schnell wieder anzukurbeln und 2021 wieder rentabel zu operieren. Im Jahr 2022 bot die Airline im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau im Jahr 2019 bereits mehr Kapazität an und flog mit 122 Prozent der Sitzplatzkilometer (ASKs). Im selben Jahr verzeichnete die Airline die größte Netz- und Flottenerweiterung in ihrer Geschichte und erreichte einen neuen Passagierrekord.

„Im Jahr 2023 werden wir mit fast 150% der ASKs im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie operieren. Das zeigt, auf welchem Wachstumspfad wir uns befinden. Während wir die Abdeckung unserer Kernmärkte verdichten, dehnen wir unsere Präsenz von der Türkei aus auch auf andere Märkte aus. Unsere jüngste Zusage, bis zu 90 Boeing-Flugzeuge zu bestellen, unterstreicht unseren anhaltenden Fokus auf Wachstum und Expansion.

Ursprünglich auf Strecken zwischen dem DACH-Raum und der Türkei konzentriert, hat SunExpress ihr Streckennetz in den letzten Jahren erweitert. Das Unternehmen hat seine Märkte diversifiziert, um mehr Strecken in West- und Zentraleuropa anzubieten und gleichzeitig Verbindungen nach Nordafrika und in den Nahen Osten aufzunehmen.

Neben den bestehenden Kapazitäten auf den DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) -Türkei-Routen baut die Airline ihr Streckennetz weiter aus und nimmt neue Ziele in Mittel- und Westeuropa, Großbritannien und Zentralasien auf. Derzeit bedient SunExpress 175 Strecken in mehr als 30 Ländern.

SunExpress betreibt momentan 66 Flugzeuge und plant, die Flotte in den nächsten zehn Jahren mit bis zu 150 Flugzeugen mehr als zu verdoppeln.

