SunExpress erweitert Buchungsangebot

SunExpress Boeing 737-800 (Foto: SunExpress)

SunExpress erweitert das Angebot für seine Kunden und bietet ab sofort die Möglichkeit, Flughafenhotels in Europa sowie Privat- und Gruppen-Transfers weltweit einfach und bequem hinzuzubuchen.

Reisende finden die Buchungsoptionen auf der SunExpress Webseite unter www.SunExpress.com. Für das neue Angebot arbeitet die Airline, die von Skytrax als beste Ferienfluggesellschaft Europas ausgezeichnet wurde, mit Holiday Extras zusammen, dem Marktführer für Reise-Zusatzleistungen.

Flughafenhotels über SunExpress Webseite buchbar

Die Übernachtung in Flughafennähe am Tag vor Abflug sorgt für einen entspannten Start in den Urlaub. So können Reisende am Vorabend ohne Zeitdruck mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto anreisen und in ihr Airport-Hotel einchecken. Insbesondere bei frühen Abflügen, die die Zeit am Urlaubsort verlängern, empfehlen sich die kurzen Wege vom Hotel zum Gate. Der Service lässt sich für Hotels in Europa ganz einfach auf der SunExpress Webseite hinzubuchen.

Transfer von der eigenen Haustür bis zur Unterkunft am Zielort

Wer es noch bequemer möchte, lässt sich direkt von zu Hause abholen und zum Flughafenhotel oder Flughafen bringen. Reisende können verschiedene Angebote für private Fahrten oder Gruppentransfers weltweit wählen und zu ihrer Reise hinzufügen. Der Abholservice spart die Parkgebühren am Flughafen und es entfallen die Wege vom Bahnhof zum Hotel oder Gate. Am Zielort selbst sorgt die neue Buchungsmöglichkeit von Transfers für eine stressfreie Ankunft. Der Fahrer erwartet die Gäste am Flughafen und bringt sie bequem zu ihrer Unterkunft. Die genaue Ankunftszeit und mögliche Verspätungen hat er kontinuierlich im Blick. Für Reisende entfällt dadurch die Suche nach freien Taxen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Insbesondere Familien und Personen, die mit viel Gepäck reisen, ermöglicht der Service ein rundum angenehmes Reise-Erlebnis.

„Wir wollen unseren Kunden stets das beste Reiseerlebnis bieten. Mit der neuen Buchungsmöglichkeit für Flughafenhotels und Transfers verlängern wir unseren erstklassigen Service an Bord nun mit einem entspannten Abflug und einer unbeschwerten Ankunft in der Urlaubsregion“, erklärt Peter Glade, Commercial Director von SunExpress. „Besonders wichtig war uns, dass unsere Gäste schnell und unkompliziert ihre individuellen Zusatzleistungen buchen können. Deshalb haben wir den Service direkt auf unserer Webseite integriert.“

Partnerschaft mit dem Marktführer der Branche für Zusatzleistungen

Das neue Angebot stellt SunExpress in Kooperation mit Holiday Extras zur Verfügung. Das Unternehmen gilt als Marktführer der Branche für Zusatzleistungen rund ums Fliegen und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung. Ab sofort profitieren auch die über 12 Millionen Kunden von SunExpress von Holiday Extras‘ innovativer Technologie und personalisiertem Service. Neben den neuen Optionen bietet SunExpress seinen Kunden weitere Zusatzleistungen, die sich einfach und schnell per Klick auf der Webseite hinzubuchen lassen – darunter Rail & Fly, Mietwagen, Airport-Züge sowie Flixbus-Tickets zu ausgewählten Airports.