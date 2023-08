ANA bildet Boeing 787 Piloten aus

Die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways hat mit den Umschulungen ihrer ersten Boeing 787 Dreamliner Piloten begonnen.

In einem ersten Schritt werden zunächst zehn Flugzeugführer auf den neuen Typ umgeschult. ANA ist der Erstkunde beim Dreamliner und wird die erste Boeing 787 voraussichtlich im dritten Quartal 2011 erhalten. Das Trainingsprogramm für die ersten Piloten von ANA wird von Boeing Training & Flight Services durchgeführt. Die ersten Flugzeugführer sollen bereits am 17. Mai 2011 mit der Umschulung fertig sein. In diesem Jahr will ANA 80 Piloten auf den Dreamliner umschulen.