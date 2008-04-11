Fraport Konzern mit leicht mehr Passagieren

Während der Konzern im Berichtsmonat März gegenüber dem Vorjahr leicht zulegen konnte, musste sich der Flughafen Frankfurt mit weniger Fluggästen zufrieden geben.

Die Flughafen Gesellschaft Fraport AG führt sechs Flughäfen. Auf diesen nahmen die abgefertigten Passagiere um 1,6 Prozentpunkte auf 5,84 Millionen zu. Der Hauptflughafen Frankfurt Main musste sich im Berichtsmonat mit 4,43 Millionen Fluggästen begnügen, dies sind 0,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Beim Frachtvolumen konnte auch der Grossflughafen Frankfurt um 2 Prozent auf 188.557 Tonnen zulegen, Konzernweit ist die Fracht um 4 Prozent auf 223.072 Tonnen gewachsen.