Lufthansa nach wie vor mit soliden Zahlen unterwegs

Die deutsche Lufthansa gab gestern Abend bereits die Gewinnzahlen für die ersten drei Quartale bekannt. Der operative Gewinn betrug 984 Millionen Euro.

Der operative Gewinn von Januar bis September verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 9,3 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern sank um 1,6 Milliarden auf 551 Millionen Euro. Dieser Rückgang muss jedoch relativiert werden, da im letzten Jahr Einmaleffekte zu dem guten Resultat geführt haben. Lufthansa korrigierte ihre Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2008 von 1,38 Milliarden auf 1,1 Milliarden Euro. Detaillierte Zahlen meldet der Konzern heute Morgen anlässlich einer Pressekonferenz.