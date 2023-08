Air France KLM mit leicht weniger Gewinn

Die Air France KLM erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2007/2008 einen Gewinn von 748 Millionen Euro, im letzten Geschäftsjahr waren es noch 891 Millionen Euro.

Das Geschäftsjahr 2007/2008 endet bei dem französisch- niederländischen Mega Carrier am 31. März 2008. Der Umsatz stieg um 4,5 Prozent auf 24,114 Milliarden Euro (38 Milliarden US Dollar). Im vierten und letzten Quartal des Geschäftsjahres legten die Einkünfte um 5,8 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro zu, in dieser Zeitspanne tätigte die Fluggesellschaft grosse Rückstellungen, die zu einem Quartalsverlust von 542 Millionen Euro führten. So gesehen ist der Gewinn von 748 Millionen Euro ein komfortables Resultat und im europäischen Vergleich durchaus konkurrenzfähig. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet Air France KLM einen Gewinn von einer Milliarde Euro. Am Umsatz gemessen ist die Franko- Niederländische Airline die weltgrösste Fluggesellschaft.