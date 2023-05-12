Mit Wizz Air von Bremen nach Tirana

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Drei Mal wöchentlich fliegt ab dem 12. Dezember 2023 Wizz Air von Bremen nach Tirana und eröffnet damit die neunte Strecke von Deutschland in die albanische Hauptstadt.

Gilt Albanien bereits seit geraumer Zeit als touristisches Trendziel, so ist seine Hauptstadt bekannt für ihre faszinierende Mischung zahlreicher architektonischer Stile, ihre reiche Geschichte, die köstliche Küche und die herzliche Gastfreundschaft. Eines der bekanntesten Wahrzeichen von Tirana ist die Et’hem-Bey-Moschee, die Ende des 18. Jahrhunderts im osmanischen Stil erbaut wurde. Ein weiteres architektonisches Juwel ist der zentrale Skanderbeg-Platz. Tirana ist auch Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen; lohnend ist der Nationalpark Dajti oder die Stadt Korça die häufig als Wiege der albanischen Kultur bezeichnet wird.

Valeria Bragarenco, Corporate Communications Manager bei Wizz Air, betont: „Wir freuen uns, unseren Passagieren einen Direktflug aus dem Norden Deutschlands in die Hauptstadt Albaniens anbieten zu können. Die neue Strecke wird auch dazu beitragen, die Beziehungen zwischen Deutschland und Albanien zu intensivieren.