Bremen schneidet bei VC Cockpit gut ab

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit bewertet den Flughafen Bremen mit dem Prädikat „mängelfrei“, mit der Note 1,7 bewegt sich Bremen unter den Besten.

Mit der Gesamtnote 1,7 schneidet der Flughafen Bremen bei der alljährlichen Sicherheitsstudie der Vereinigung Cockpit auch im Jahr 2021 – und damit bereits das siebte Jahr in Folge – erneut als bester Airport in Norddeutschland ab und liegt nur knapp hinter Leipzig/Halle und München (beide 1,6) und gleichauf mit dem Flughafen Stuttgart. Der Bremer Flughafen schloss die Beurteilung mit dem Prädikat „mängelfrei“ ab.

Einmal im Jahr beurteilt die Piloten-Gewerkschaft alle deutschen Flughäfen mit nennenswertem Passagieraufkommen. Dabei wird ein Augenmerk auf die relevanten Ausstattungsmerkmale aus der Sicht von Piloten gelegt. Damit will die Vereinigung Cockpit Passagieren eine Orientierungshilfe zur objektiven Sicherheitseinschätzung von Flughäfen geben. Weitere Infos unter: http://www.vc-flughafencheck.de/