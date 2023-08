Boeing 787 Dreamliner ZA002 rollt auf Flightline

Der zweite Boeing 787 Dreamliner wurde auf die Flightline gerollt um mit den Betankungstests zu beginnen.

Boeing 787 Dreamliner Flugtestprogramm Prototyp Triebwerk Tests ZA001 Trent 1000 Flattertests und Überprüfung der Flugleistungsdaten (bestätigen der Flugenvelope). ZA002 Trent 1000 Flugleistungsdaten, Stabilität und Flugsteuerung. ZA003 Trent 1000 Test in der Kabine, Streckenflüge (route-proving) und ETOPS Zulassungsflüge. ZA004 Trent 1000 Fluglesitungsdaten mit verbessertem Trent 1000 Triebwerk. Trent 1000 Package B wird nach sechs Monaten an Zelle 4 getestet. ZA005 GEnx-1B GEnx Zulassungsflüge mit ETOPS Zulassung. ZA006 GEnx-1B GEnx Zulassungsflüge mit ETOPS Zulassung.

Dies ist die zweite von sechs Boeing 787, die für das Flugtestprogramm des neuen Flugzeugs verwendet wird. „Mit jedem neu erreichten Meilenstein gewinnen wir weiter an Schwung“, sagte Scott Fancher, Vice President und General Manager des 787 Dreamliner-Programms. Jedes der sechs Testflugzeuge wird für eine bestimmte Testreihe während des Flugtestprogramms genutzt. Dieses Flugzeug mit der Bezeichnung ZA002 wird für Systemleistungstests verwendet. Wie sein Vorgänger ZA001 hat dieses Flugzeug eine Reihe von strengen Tests erfolgreich im Werk durchgeführt. Die Betankungstests an dem Flugzeug begannen unverzüglich nach Eintreffen des Flugzeugs in der Betankungsanlage. ZA002 trägt die Bemalung des Dreamliner Erstkunden ANA (All Nippon Airways) aus Japan. „ANA wird als erste Airline den 787 Dreamliner im Linienbetrieb betreiben“, sagte Scott Fancher. „Wir freuen uns, das Flugtestprogramm in ANA Bemalung zu absolvieren. Dies ist eine Anerkennung für unsere Partnerschaft, die dieses Flugzeug auf den Markt bringt.“ Der Dreamliner hat bisher 865 Bestellungen von 56 Airlines erhalten.