Von Innsbruck mit airBaltic nach Riga

airBaltic Airbus A220-300 (Foto: airBaltic)

Die lettische Fluglinie airBaltic bedient im Zeitraum von 22. Dezember 2024 bis inklusive 23. März 2025 jeden Sonntag erstmals die Strecke Innsbruck – Riga.

Mit airBaltic startet ein weiterer neuer Airline-Partner eine neue Strecke in der kommenden Wintersaison am Flughafen Innsbruck. Die lettische Fluglinie nimmt erstmals einen Nonstop-Flug zwischen Innsbruck und Riga in ihr Flugprogramm auf, die Flugzeit zwischen Tirol und Lettland beträgt knapp 2,5 Stunden. Ab ihrer Heimatbasis Riga bietet airBaltic Flüge zu mehr als 70 Destinationen in Europa, im Nahen Osten, in Nordafrika und der Kaukasusregion an. Bei ihrer Flugzeugflotte setzt airBaltic ausschließlich auf die modernen Fluggeräte des Typs Airbus A220-300 mit einer Sitzplatzkapazität von 148 Sitzplätzen. Mit den insgesamt 47 Fluggeräten zählt die Flotte zu einer der jüngsten Europas.

Riga ist die Hauptstadt Lettlands und mit rund 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Stadt des Baltikums. Besonders in den letzten Jahren hat sich Riga zu einem Trendziel für Städtereisen entwickelt. Die neue Strecke stellt für den Flughafen Innsbruck eine attraktive Erweiterung des Winterflugprogramms 2024/2025 dar, denn sie ist sowohl für Städtereisende als auch für Gäste aus Lettland interessant.

Stimmen aus Politik, Wirtschaft sowie aus dem Tourismus über das neue Flugangebot

„Die neue Flugverbindung zwischen Innsbruck und Riga ist nicht nur eine Bereicherung für das Angebot des Flughafens Innsbruck, sondern insbesondere auch für den Tiroler Tourismus und die heimische Wirtschaft. Denn die Verbindung ermöglicht es nicht nur, dass Wintersportbegeisterte aus Riga bequem nach Tirol reisen können, sondern eröffnet auch den Tirolerinnen und Tirolern neue Möglichkeiten, die lettische Hauptstadt zu erkunden. Darüber hinaus können wirtschaftliche Beziehungen zwischen Tirol und Lettland dadurch weiter gestärkt werden“, betont Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber.

Bürgermeister Johannes Anzengruber begrüßt für die Stadt Innsbruck die künftige Winter-Anbindung an den baltischen Raum: „Die neue Verbindung nach Riga ist insbesondere für den Wintersporttourismus interessant. Neben dem stark wachsenden polnischen Markt sind auch die baltischen Herkunftsdestinationen für den Städtetourismus und die Innsbruck-nahen Skigebiete spannend. Direkte Linienverbindungen bereichern das Flugangebot des Flughafen Innsbruck und rücken gleichzeitig den einheimischen Passagieren sommers wie winters neue Reiseziele näher.“

Barbara Plattner, Geschäftsführerin Innsbruck Tourismus, freut sich ebenso über die Ankündigung der neuen Strecke: „Jede neue direkte Verbindung nach Innsbruck eröffnet Chancen. So auch diese. Lettlands Hauptstadt Riga ist die größte Metropole des Baltikums und gilt als wirtschaftliche und logistische Drehschreibe. Ein Einzugsgebiet mit über einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern wird direkt an die Region Innsbruck angebunden. Wir können dort mit unserer einzigartigen Kombination von Ski und Stadt punkten.“

Und schließlich äußert sich airBaltic selbst. So sagt Thomas Ramdahl, SVP Senior Vice President für Network Management bei airBaltic: „Wir freuen uns, die Präsenz von airBaltic in Österreich auszubauen. Die Aufnahme dieser neuen Strecke schafft eine Verbindung zwischen Innsbruck und der pulsierenden Stadt Riga, der Heimat von airBaltic. Wir sind unseren Partnern am Flughafen Innsbruck für die Zusammenarbeit sehr dankbar und freuen uns schon, den Reisenden vor Ort die Möglichkeit zu bieten, dieses Juwel des Baltikums zu erleben.“

Flughafen Innsbruck